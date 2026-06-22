Capotamento entre veículos na Ponte Rio-Niterói nesta segunda-feira (22) - Reprodução/Redes sociais

Capotamento entre veículos na Ponte Rio-Niterói nesta segunda-feira (22)Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/06/2026 17:23 | Atualizado 22/06/2026 20:25

Rio - Um grave acidente na Ponte Rio-Niterói, por volta das 16h desta segunda-feira (32), terminou com um carro capotado e outro veículo atingido. Equipes da Ecovias, que administra a via, foi acionada para prestar o socorro. Não houve feridos.



O acidente aconteceu na altura do pórtico 6, sentido Niterói, na região da Grande Curva, em um horário de grande fluxo de movimento na volta para casa. Segundo a concessionária, a ocorrência teve início quando um carro apresentou problemas mecânicos e precisou parar na faixa 4 da ponte. Em seguida, um segundo veículo, que mudava de faixa, percebeu o veículo enguiçado e realizou uma manobra evasiva para evitar a batida.



Durante o desvio, o motorista bateu na lateral de um terceiro carro. Com a colisão, o carro capotou e parou próximo ao veículo que já estava parado na via.



Motoristas encontraram retenções na Avenida Brasil, Linha Vermelha, Avenida Rio de Janeiro, Avenida Rodrigues Alves, Elevado do Gasômetro, Avenida Francisco Bicalho, Elevado Paulo de Frontin, Avenida Paulo de Frontin, Túnel Rebouças, Avenida Presidente Vargas e Praça da Bandeira.

Outro acidente



Na manhã desta segunda-feira, um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio. Segundo a Ecovias, a vítima, que não teve a identidade revelada, colidiu na traseira de um veículo e caiu na pista. Em seguida, um ônibus da Viação Coesa o atingiu depois de não conseguir frear a tempo.

O acidente ocorreu na Grande Reta, na altura do km 330+720, causando interdição de faixas e lentidão no trânsito. As pistas já tiveram o acesso liberado.