Carro ficou com vidros estouradosReprodução / Redes Sociais
Homem foi atingido por diversos disparos dentro do carro, em Realengo— Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2026
Imagens: Reprodução/ Redes Sociais pic.twitter.com/h9AxHNEddH
Conhecido como Ricardinho na região, ele era distribuidor de um depósito de bebidas e filho de um policial militar. Segundo relatos, uma moto se aproximou do carro e efetuou diversos disparos em direção a ele. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as janelas do veículo estouradas e a vítima com várias marcas de tiros
A Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias do crime.
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