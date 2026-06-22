Carro ficou com vidros estouradosReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Rio - Um homem foi executado a tiros dentro de um carro na Rua Tecobe, na região conhecida como Barata, em Realengo, Zona Oeste, no início da tarde desta segunda-feira (22). A vítima foi identificada como Ricardo Guimarães de Souza, 37 anos.

Conhecido como Ricardinho na região, ele era distribuidor de um depósito de bebidas e filho de um policial militar. Segundo relatos, uma moto se aproximou do carro e efetuou diversos disparos em direção a ele. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as janelas do veículo estouradas e a vítima com várias marcas de tiros

A Polícia Militar informou que agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para a ocorrência. A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias do crime.