Ponte Rio-NiteróiPortal Gov.br
Segundo a empresa, a vítima, que não teve a identidade revelada, colidiu na traseira de um veículo e caiu na pista. Em seguida, um ônibus da Viação Coesa o atingiu depois de não conseguir frear a tempo.
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