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Publicado 22/06/2026 14:53 | Atualizado 22/06/2026 16:17

Rio - Um motociclista morreu após se envolver em um acidente na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta segunda-feira (22), no sentido Rio. A informação foi confirmada a O DIA pela concessionária Ecovias, que administra a via.



Segundo a empresa, a vítima, que não teve a identidade revelada, colidiu na traseira de um veículo e caiu na pista. Em seguida, um ônibus da Viação Coesa o atingiu depois de não conseguir frear a tempo.

O acidente ocorreu na Grande Reta, na altura do km 330+720, causando interdição de faixas e lentidão no trânsito. As pistas já tiveram o acesso liberado.