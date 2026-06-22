Hospital Azevedo Lima recebe campanha de doação de sangue - Érica Martin/Agência O DIA

Hospital Azevedo Lima recebe campanha de doação de sangueÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 22/06/2026 12:36

Rio – A campanha de doação de sangue no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói, na Região Metropolitana, mobiliza dezenas de voluntários nesta segunda-feira (22). Em parceria com o Hemorio, com o tema "Doe amor. Doe esperança", a ação visa reforçar os estoques e incentivar a solidariedade entre a população. Ao DIA, doadores destacaram a importância do gesto, que pode ajudar a salvar vidas.



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A vendedora Liliana Pereira, 25 anos, saiu de São Gonçalo, cidade vizinha, apenas para realizar a doação. Voluntária assídua, ela destaca que a iniciativa pode fazer a diferença na vida de quem precisa.



"Eu sou doadora de sangue desde meus 17 anos. Sou doadora de medula e plaqueta. Então, sempre que está disponível, ainda mais uma campanha grande e em hospital público também, eu sempre gosto de estar fazendo presença porque é muito importante para as pessoas estarem doando, ajudando outras vidas. Às vezes são alguns minutinhos que a gente perde, mas é uma vida inteira que a gente salva", explicou.



Quem também fez questão de colaborar, foi a dona de casa Kenia Cristina, 50 anos, que está com o filho internado na unidade.



"Meu filho está internado aqui, ele sofreu um acidente de moto. Como estava tendo a campanha, eu resolvi vir doar. Eu era doadora de sangue há muitos anos, mas depois dei uma parada. Agora, como tive essa oportunidade, eu vim doar de novo. Eu acho importante porque ajuda as pessoas que estão internadas, que precisam. E, sendo sincera, como eu sei que meu filho vai fazer uma cirurgia, se ele precisar, eu já estou fazendo a doação. Mas, se ele não precisar também, eu estou ajudando outra pessoa", afirmou



O auxiliar de serviços gerais Bruno Nascimento, 48 anos, reforçou que sua intenção é ajudar o próximo.



"A importância é para ajudar o próximo, né? Tem que pensar dessa forma. Fiz questão de vir doar, eu vim ajudar", destacou.



Também funcionária do hospital, Valéria Bambina, 48 anos, acrescentou que muitas pessoas precisam de doações.



"Eu vim para ajudar o próximo, porque eu vejo muitas pessoas precisando de sangue. Eu tenho um projeto chamado Jesus Adorador Encontro, que eu dou comida para moradores de rua, e tem um morador de rua que está internado aqui, dependendo de sangue. Há muita gente aqui dentro também dependendo do sangue. Então quem puder colaborar, eu diria: Vamos doar", frisou.



Moradora de Araruama, Tamires da Conceição, acompanhava a irmã no hospital e aproveitou a oportunidade para doar.



"Muita gente precisa, né? E é uma boa caridade. Minha irmã teve neném aqui e eu vim ficar com ela. Eu nunca doei, mas aproveitei. Não custa a gente ajudar o próximo", disse.



O médico responsável pelo banco de sangue do hospital, Eduardo Fukamachi, destacou a importância das doações.



"O sangue é um material valiosíssimo, que, infelizmente, dentro de todos os materiais de saúde, é o que a gente não produz, ninguém consegue produzir, mas a gente usa diariamente numa quantidade muito grande, especialmente aqui no Azevedo Lima, que é um hospital que tem trauma, emergência, cirurgia, obstetrícia, maternidade, neonatal, então a gente utiliza muito, mas precisamos das pessoas para doar", afirmou.



Eduardo reforçou ainda que todos os tipos sanguíneos são importantes. "A gente sempre precisa de doadores para ajudar, para que a gente possa dar o tratamento correto aos pacientes. Em relação ao estoque, é muito variável, porque a gente analisa todo dia de acordo com o que a gente tem de oferta e demanda, mas independente de estoque, a gente sempre reforça que doem sangue, pois todos eles são igualmente importantes", acrescentou.



Leise Marcello Bueno, médica hemoterapeuta do Hemorio, destacou que campanhas realizadas em diferentes locais ajudam a ampliar a arrecadação de sangue.



"A gente tem o nosso centro coordenador de todo o estado do Rio de Janeiro, que é o Hemorio. Ele fica localizado no Centro do Rio, na Rua Frei Caneca, número 8. Só que, muitas vezes, é difícil para quem mora, por exemplo, em Niterói ter que ir até lá para doar sangue. Então, a gente vai até as empresas e os hospitais onde as pessoas trabalham para facilitar essa doação. Assim, quem está no trabalho pode vir doar, e quem mora aqui na região também consegue participar. Isso facilita muito a doação de sangue”, afirmou.



Leise ressaltou também que, em determinadas épocas do ano, os estoques costumam sofrer mais com a queda nas doações, especialmente durante os períodos de férias e feriados prolongados.



"Épocas de férias, com muita gente viajando, além de feriados prolongados, Carnaval e Semana Santa. Esses são os períodos em que a gente menos recebe doações e, ao mesmo tempo, quando mais precisa delas", finalizou.



Como doar?



• Ter entre 16 e 69 anos (menores com autorização)

• Pesar no mínimo 50 kg

• Estar em boas condições de saúde

• Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos antes)

• Apresentar documento oficial com foto

• Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24h

• Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h



A ação teve início às 9h e vai até as 16h desta segunda-feira (22), no auditório do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), localizado na Rua Teixeira de Freitas, nº 30, bairro Fonseca.

