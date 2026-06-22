Incêndio atinge bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na tarde de segunda-feira (22) - Reprodução/Redes sociais

Incêndio atinge bar em Botafogo, na Zona Sul do Rio, na tarde de segunda-feira (22)Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/06/2026 15:35 | Atualizado 22/06/2026 20:26

Rio - Um incêndio atingiu um bar em Botafogo, na altura da praia, Zona Sul, na tarde desta segunda-feira (22). De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 13h50 para combater as chamas no estabelecimento, localizado entre as ruas São Clemente e Voluntários da Pátria. Não houve feridos.

Incêndio atinge bar na Rua São Clemente, em Botafogo, na tarde desta segunda-feira (22)



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Às 14h20, o incêndio já havia sido controlado, e os bombeiros iniciaram a fase de rescaldo. O Centro de Operações Rio informou que a rua da Praia de Botafogo, na altura da Rua Voluntários da Pátria, segue interditada para o trabalho dos militares. Às 14h20, o incêndio já havia sido controlado, e os bombeiros iniciaram a fase de rescaldo. O Centro de Operações Rio informou que a rua da Praia de Botafogo, na altura da Rua Voluntários da Pátria, segue interditada para o trabalho dos militares.

Segundo informações iniciais, o fogo teria começado na cozinha do bar. Imagens gravadas por populares mostram uma densa fumaça preta se espalhando pelo quarteirão. Nas redes sociais, moradores relataram um forte cheiro de queimado entrando pelos apartamentos: "O cheiro esta por botafogo todo"; "Eu já estava achando que era alguma coisa pegando fogo aqui em casa, pois o cheiro na Rua Voluntários da Pátria estava forte".



O incêndio aconteceu em uma das vias mais movimentadas de Botafogo, cercada por casarões antigos.