Fachada da 11ª DP (Rocinha)Reprodução/GoogleMaps
Imagens registradas por câmeras de segurança mostraram o momento em que a mulher tentou colocar uma banana dentro de uma sacola, utilizada para arrecadar contribuições depois da roda de capoeira. Ao lado da colombiana, outra turista caiu na gargalhada. O caso ocorreu na terça (26).
A turista fazia parte de uma excursão. Através das redes sociais, nesta quinta, a agência de turismo repudiou. "Reafirmamos que não nos omitiremos, não toleramos e repudiamos qualquer tipo de discriminação. O racismo é uma violência injustificável que atenta contra a dignidade humana e contra tudo o que acreditamos".
"Sabemos que nenhuma palavra será capaz de amenizar a dor e a violência sofridas. [...] Nossa total solidariedade está com vocês. Exigimos que a justiça seja feita com rigor, que os responsáveis sejam legalmente punidos e que entendam, de uma vez por todas, que racismo é crime e é absolutamente inaceitável [...] O preconceito não é bem-vindo".
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