Fachada da 11ª DP (Rocinha) - Reprodução/GoogleMaps

Fachada da 11ª DP (Rocinha)Reprodução/GoogleMaps

Publicado 29/05/2026 17:14

Rio - Um grupo de capoeiristas denunciou um caso de racismo envolvendo uma turista colombiana durante uma apresentação, realizada na Rocinha, na Zona Sul. O caso foi registrado como injúria por preconceito, na quinta-feira (28). O caso é investigado pela 11ª DP (Rocinha).



Imagens registradas por câmeras de segurança mostraram o momento em que a mulher tentou colocar uma banana dentro de uma sacola, utilizada para arrecadar contribuições depois da roda de capoeira. Ao lado da colombiana, outra turista caiu na gargalhada. O caso ocorreu na terça (26).



A turista fazia parte de uma excursão. Através das redes sociais, nesta quinta, a agência de turismo repudiou. "Reafirmamos que não nos omitiremos, não toleramos e repudiamos qualquer tipo de discriminação. O racismo é uma violência injustificável que atenta contra a dignidade humana e contra tudo o que acreditamos".



"Sabemos que nenhuma palavra será capaz de amenizar a dor e a violência sofridas. [...] Nossa total solidariedade está com vocês. Exigimos que a justiça seja feita com rigor, que os responsáveis sejam legalmente punidos e que entendam, de uma vez por todas, que racismo é crime e é absolutamente inaceitável [...] O preconceito não é bem-vindo".

Relembre

No início deste ano, a argentina Agostina Paez, de 29 anos, foi indiciada pelo mesmo crime, após imitar um macaco e ofender funcionários de um bar na Zona Sul. Ela, que estava com tornozeleira eletrônica, chegou a ser presa em fevereiro, mas foi solta no mesmo dia.