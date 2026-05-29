Suspeito foi localizado na casa da filha após a mãe da vítima denunciar o caso à polícia - Divulgação PCRJ

Suspeito foi localizado na casa da filha após a mãe da vítima denunciar o caso à políciaDivulgação PCRJ

Publicado 29/05/2026 17:09 | Atualizado 29/05/2026 17:38

Um militar da reserva de 50 anos foi preso nesta sexta-feira (29), em Itaipuaçu, Maricá, na Região Metropolitana, acusado de estupro de vulnerável contra o próprio enteado, de 10 anos. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes da 82ª DP (Maricá).

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em março deste ano, quando a mãe da criança procurou a delegacia para denunciar o abuso. De acordo com o relato, ela recebeu uma mensagem do filho pedindo socorro e retornou imediatamente para casa.

Ao conversar com o menino, a mãe tomou conhecimento das acusações contra o padrasto e descobriu que os abusos teriam ocorrido mais de uma vez. Na ocasião, a criança relatou os detalhes.

A vestimenta da vítima foi encontrada no cesto de roupas com vestígios do crime. A mãe recolheu o material em uma sacola e o apresentou à delegacia para apreensão. Posteriormente, o laudo pericial confirmou que houve violência sexual.

O homem foi localizado em Itaipuaçu, na casa das filhas, e não ofereceu resistência à prisão. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.