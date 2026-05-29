Um homem foi detido, na manhã desta sexta-feira (29), furtando cabos de energia elétrica no Centro do Rio. Ele estava dentro de uma câmara transformadora na galeria subterrânea da Rua Riachuelo no momento da abordagem policial.
Veja o vídeo:
Homem é preso por furto de cabos em galeria subterrânea no Centro
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento pela região quando receberam chamado de funcionários da Light, dando conta da presença do suspeito, que não teve a identidade divulgada, na galeria.
Já no local indicado, os policiais localizaram o homem e o ordenaram para que saísse da câmara transformadora. Com ele, foram encontrados pedaços de fios elétricos retirados da estrutura subterrânea. A equipe conduziu o suspeito à 5ª DP (Mem de Sá), onde ficou detido por furto. O policiamento foi reforçado na região.
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