PM prendeu em flagrante homem furtando cabos em galeria subterrânea na Rua Riachuelo, no Centro - Reprodução de vídeo

PM prendeu em flagrante homem furtando cabos em galeria subterrânea na Rua Riachuelo, no CentroReprodução de vídeo

Publicado 29/05/2026 15:51

Um homem foi detido, na manhã desta sexta-feira (29), furtando cabos de energia elétrica no Centro do Rio. Ele estava dentro de uma câmara transformadora na galeria subterrânea da Rua Riachuelo no momento da abordagem policial.

Veja o vídeo:

Homem é preso por furto de cabos em galeria subterrânea no Centro



Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/78aL2iiB6R — Jornal O Dia (@jornalodia) May 29, 2026

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento pela região quando receberam chamado de funcionários da Light, dando conta da presença do suspeito, que não teve a identidade divulgada, na galeria.

Já no local indicado, os policiais localizaram o homem e o ordenaram para que saísse da câmara transformadora. Com ele, foram encontrados pedaços de fios elétricos retirados da estrutura subterrânea.

A equipe conduziu o suspeito à 5ª DP (Mem de Sá), onde ficou detido por furto. O policiamento foi reforçado na região.