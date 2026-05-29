Material apreendido pelos policiais do 20º BPM - Divulgação/PMERJ

Material apreendido pelos policiais do 20º BPMDivulgação/PMERJ

Publicado 29/05/2026 11:20

Rio – Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (29), dois homens acusados de roubarem dezenas de canetas emagrecedoras numa farmácia em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Nycolas Silva e Luiz Fernando Martins Cruz pretendiam vender o material, de acordo com a Polícia Militar.

Ainda segundo a PM, os agentes receberam chamado para o roubo no estabelecimento comercial, localizado na Rua Hélcio Chambarelli, no bairro K11. No local, foram alertados por testemunhas de que a dupla havia fugido em direção à Pavuna, na Zona Norte do Rio.

Após cerco na região, os policiais localizaram os suspeitos em um carro na Via Light, na altura de São João de Meriti, ainda na Baixada. Com eles, foram apreendidos os medicamentos - o valor da mercadoria ainda não foi divulgado -, além de R$ 2.241 em espécie, dois aparelhos celulares e um simulacro de pistola utilizado no assalto. Uma consulta ao sistema da PM ainda indicou o veículo como furtado na Zona Sul do Rio.

A equipe registrou a ocorrência na 57ª DP (Nilópolis).