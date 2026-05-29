Marcos Braz assume como deputado federal pelo PSDB-RJ - Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Marcos Braz assume como deputado federal pelo PSDB-RJBruno Spada/Câmara dos Deputados

Publicado 29/05/2026 09:44 | Atualizado 29/05/2026 09:51

Rio - O ex-vice-presidente de futebol do Flamengo Marcos Braz (PSDB) assumiu o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (28), depois que Luciano Vieira (PSDB) deixou a cadeira devido a uma licença médica.



Nas redes sociais, Vieira falou sobre a passagem de bastão para Braz e disse confiar no amigo para seguir com o mandato. O deputado não detalhou o motivo pelo qual pediu licença médica.



“Saio de licença médica temporária para cuidar da minha saúde com a tranquilidade de saber que nosso mandato seguirá em boas mãos. Meu grande amigo, Marcos Braz, assume o meu lugar com a missão de dar continuidade ao nosso trabalho. Fomos parceiros na Câmara de Vereadores do Rio e hoje caminhamos juntos no PSDB, partido que presido. Marcos representa a lealdade e o compromisso que sempre guiaram a minha trajetória pública”, afirmou.



Em seu perfil, Marcos Braz, que é pré-candidato a deputado federal para as eleições de outubro, celebrou a conquista e falou sobre o trabalho que terá pela frente.



“Um novo momento na minha caminhada e ainda mais vontade de trabalhar e estar perto das pessoas. Brasília agora faz parte da rotina, mas sem mudar aquilo que sempre fez parte da minha história: ouvir, conversar e fazer acontecer. Vamos nessa. Tem muito trabalho pela frente!”, disse.



O deputado federal foi vice-presidente do Flamengo de 2019 a 2024. No Rubro-Negro, ele participou da montagem do elenco que ganhou diversos títulos, entre eles: duas Libertadores e dois Brasileiros. Em maio de 2025, ele assumiu o cargo de executivo de futebol do Remo, saíndo em janeiro de 2026.



Na política, Braz foi eleito vereador do Rio pelo PL em 2020, com 40.938 votos. Ele ficou na Câmara Municipal até 2024, ano em que chegou a tentar a reeleição, mas não atingiu o número de votos necessários para voltar à Casa.