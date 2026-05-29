DHC investiga morte de Luciano de Souza do Espírito Santo - Érica Martin / Arquivo

DHC investiga morte de Luciano de Souza do Espírito SantoÉrica Martin / Arquivo

Publicado 29/05/2026 06:57

Rio - A Polícia Civil apura a morte de um homem esfaqueado na comunidade da Congonha, em Madureira, na Zona Norte.

Luciano de Souza do Espírito Santo e a companheira teriam discutido na última segunda-feira (25). No desentendimento, a vítima acabou sendo atingida por um golpe de faca.

Luciano foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, ainda na Zona Norte. Ele morreu na terça-feira (26).

A 29ª DP (Madureira) recebeu o registro inicial do caso pelo crime de lesão corporal por arma branca. Após a morte, a distrital encaminhou a investigação à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Segundo a Polícia Civil, as diligências estão em andamento para apurar os fatos.