Publicado 29/05/2026 00:00

Até onde iam os tentáculos de Vorcaro? Jantares de R$ 66 mil em Nova York, encontros na residência oficial, R$ 3 bilhões do Rioprevidência para o Master. As mensagens não mencionam operações porque a captura estatal funciona sem contrato, apenas por intimidade e padrão.

PEC 6x1 aprovada na Câmara; Alcolumbre despacha alternativa à CCJ. Lula tem sua vitória, oposição terá a flexibilidade, presidente do Senado ganha protagonismo. Em ano eleitoral, cada um quer ser pai da criança e os reais interesses da nação ficam sempre em segundo plano.