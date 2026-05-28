Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, ex-vereador do Rio de JaneiroTomaz Silva/Agência Brasil
Diante dos jurados, a testemunha relatou conversas que disse ter presenciado dentro de um salão de beleza e reproduziu frases atribuídas a Henry que chamaram a atenção no plenário.
A fala mais impactante do depoimento veio quando Teresa afirmou ter ouvido Henry dizer: "O tio disse que eu atrapalho." Segundo a cabeleireira, o menino também chamou pela mãe enquanto ela era atendida: "Mamãe, vem pra casa."
De acordo com a cabeleireira, o encontro aconteceu em 12 de fevereiro de 2021, pouco mais de um mês antes da morte de Henry, que faleceu na madrugada do dia 8 de março. Monique permaneceu no salão por mais de duas horas e, durante esse período, recebeu ligações de Dr. Jairinho.
A testemunha contou que ouviu parte de uma dessas conversas. Segundo ela, Jairinho teria falado sobre demitir a babá de Henry. Monique, ainda de acordo com o relato, reagiu dizendo que não queria dispensá-la porque a funcionária cuidava bem do filho.
Na sequência, Teresa afirmou que ouviu Monique comentar que Jairinho disse que iria "quebrar tudo". A resposta de da mãe do menino, de acordo com a cabeleireira, foi imediata: ela teria dito que ele "já estava acostumado a fazer isso".
O depoimento avançou e Teresa voltou a citar Henry. Ela afirmou que ouviu o menino reclamar de dores e dizer que estava mancando porque o "tio" havia lhe dado "uma banda", expressão popularmente usada para rasteira ou empurrão.
A testemunha também lembrou que Monique aparentava estar emocionalmente abalada durante parte do atendimento. "Ela parecia estressada e preocupada", resumiu.
Outro trecho mencionado no tribunal foi a lembrança de Teresa de que Monique comentou naquele dia sobre a intenção de comprar câmeras de segurança para instalar dentro de casa.
A defesa de Jairinho tentou confrontar a versão apresentada pela cabeleireira e exibiu imagens do circuito interno do salão de beleza. A estratégia foi questionar a dinâmica narrada pela testemunha e a possibilidade de ela ter ouvido com clareza os diálogos que descreveu. Mesmo pressionada durante o interrogatório, Teresa manteve os principais pontos do depoimento.
Em determinado momento, o clima no plenário ficou ainda mais tenso e houve discussão envolvendo a magistrada e a testemunha durante a condução das perguntas. Segundo a juíza, a testemunha a respondeu de forma ríspida.
Relembre o julgamento e caso
O júri popular de Monique Medeiros e Dr. Jairinho começou nesta segunda (25), e reuniu depoimentos considerados centrais para a reconstrução dos últimos meses de vida da criança, que morreu aos 4 anos.
Ao longo dos primeiros dias, os jurados acompanharam o depoimento de familiares, profissionais que conviveram com a criança e ex-funcionários do apartamento onde Henry morava com a mãe e frequentava com Jairinho.
Nesta quarta, antes da cabeleireira, também prestou depoimento a ex-funcionária Leila Rosângela de Souza Mattos, que trabalhou por menos de três meses na casa do casal. A oitiva foi marcada por contradições entre declarações prestadas anteriormente à polícia e o que foi dito em plenário, gerando embates entre acusação e defesa.
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