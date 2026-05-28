Subtenente da PM André Luiz Cardoso Eccard, de 49 anos, foi morto com um tiro na cabeça em um ataque na Comunidade da Covanca - Reprodução

Subtenente da PM André Luiz Cardoso Eccard, de 49 anos, foi morto com um tiro na cabeça em um ataque na Comunidade da CovancaReprodução

Publicado 28/05/2026 19:25

O subtenente da Polícia Militar André Luiz Cardoso Eccard, de 49 anos, morreu ao ser baleado na cabeça durante um ataque de criminosos na tarde desta quinta-feira (28), na Comunidade da Covanca, no bairro do Tanque, Zona Sudoeste. Outros três agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) ficaram feridos na ação e foram levados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.



Segundo a PM, além do subtenente, outros dois policiais foram baleados na cabeça enquanto outro sofreu ferimentos graves ao ser atingido por estilhaços nas costas.

Eccard ainda deu entrada na unidade de saúde, mas não resistiu. O subtenente ingressou na Polícia Militar em 2000. Não há informações sobre o horário e o local do sepultamento.

Os outros três policiais receberam atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

De acordo com a corporação, policiais realizavam patrulhamento na região quando foram surpreendidos em um dos acessos à comunidade.

Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob supervisão de Flávio Almeida