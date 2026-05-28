Instituto Paula Lima, em São João de Meriti, foi interditado nesta quinta-feira (28) - Divulgação/Polícia Civil

Instituto Paula Lima, em São João de Meriti, foi interditado nesta quinta-feira (28)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 28/05/2026 20:44 | Atualizado 28/05/2026 20:45

Rio - Policiais da Delegacia do Consumidor (Decon) e da 64ª DP (São João de Meriti), com apoio da Vigilância Sanitária, interditaram a clínica de estética Instituto Paula Lima, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nesta quinta-feira (28). Durante a ação, Alessandra Oliveira de Jesus, funcionária do estabelecimento, acabou presa em flagrante pelos crimes de associação criminosa e contra a relação de consumo.

fotogaleria

Segundo a Polícia Civil, há pelo menos oito inquéritos em andamento envolvendo mulheres que apresentaram graves complicações após procedimentos estéticos realizados na clínica. A proprietária do espaço, Ana Paula Lima de Souza Mariano, é considerada foragida.



Uma das pacientes está internada há mais de 20 dias após realizar um procedimento de aplicação de silicone nos glúteos. Outras mulheres também relataram problemas semelhantes. Os casos são investigados como lesão corporal grave.



Durante a fiscalização, os agentes constataram que a clínica não possuía biomédicos habilitados para realizar os procedimentos oferecidos. Além disso, foram encontradas substâncias não autorizadas e carimbos de profissionais que não atuavam no local. Produtos fora da validade também eram armazenados no local.



As investigações continuam na Decon para localizar a proprietária da clínica.

A reportagem tenta contato com o Instituto Paula Lima. O espaço está aberto para manifestação.