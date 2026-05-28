Cláudio Castro tenta reverter a condenação pelo TSE - Reprodução de ví­deo

Cláudio Castro tenta reverter a condenação pelo TSEReprodução de ví­deo

Publicado 28/05/2026 18:55 | Atualizado 28/05/2026 21:48

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para terça-feira, 2 de junho, o julgamento do recurso do ex-governador Claudio Castro contra a decisão do tribunal que o condenou à inelegibilidade.



Em março, Castro foi condenado pelo TSE até 2030. Em função disso, o tribunal determinou a realização de eleições indiretas para o mandato-tampão. O pleito indireto ocorre por meio dos votos de deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).



Contudo, o PSD recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu eleições diretas. No dia anterior ao julgamento, Castro renunciou ao mandato para cumprir o prazo de desincompatibilização para se candidatar ao Senado.



A medida foi vista como uma manobra para forçar a realização de eleições indiretas, e não diretas, que ocorrem pelo voto popular. O ex-governador poderia deixar o cargo até o dia 4 de abril.



O STF aguarda o julgamento do recurso no TSE para decidir se as eleições serão diretas ou indiretas. O pleito para o mandato-tampão deverá ser realizada porque a linha sucessória do estado está desfalcada.

O ex-vice-governador Thiago Pampolha deixou o cargo, em 2025, para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Desde então, o Rio de Janeiro não tem vice-governador.



Atualmente, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Ricardo Couto de Castro, exerce interinamente o cargo de governador.