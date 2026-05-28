Lucas Rodrigues, de 25 anos, foi morto durante uma ação do 17º BPM (Ilha do Governador)Reprodução
As imagens mostram que, às 16h de terça-feira, um policial entra no ferro-velho em um carro vermelho e aborda um funcionário do estabelecimento. Em seguida, ele fecha o portão e outros quatro policiais desembarcam do veículo, à paisana e armados. Um dos agentes carrega uma escada, usada posteriormente para subir o muro do ferro-velho. Veja o vídeo:
Câmera de segurança de ferro velho mostra policiais do 17° BPM (Ilha) chegando na comunidade da Vila Joaniza à paisana. A situação aconteceu momentos antes de Lucas Rodrigues, de 25 anos, ser mortos pelos agentes— Jornal O Dia (@jornalodia) May 28, 2026
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A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que os policiais envolvidos já prestaram depoimento e tiveram as armas recolhidas para exames periciais e confronto balístico. Testemunhas também estão sendo ouvidas, enquanto equipes da especializada realizam diligências para esclarecer o caso.
A reportagem questionou a Polícia Militar sobre o uso de câmeras corporais pelos agentes durante a incursão na comunidade, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.
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