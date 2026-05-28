Lucas Rodrigues, de 25 anos, foi morto durante uma ação do 17º BPM (Ilha do Governador) - Reprodução

Lucas Rodrigues, de 25 anos, foi morto durante uma ação do 17º BPM (Ilha do Governador)Reprodução

Publicado 28/05/2026 18:54 | Atualizado 28/05/2026 21:51

Rio - Imagens de câmeras de segurança de um ferro-velho mostram que policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) atuaram descaracterizados na comunidade da Vila Joaniza, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, antes do confronto que terminou na morte do entregador Lucas Rodrigues Rocha, de 25 anos.

Na versão inicial divulgada pela Polícia Militar, o batalhão informou que agentes teriam sido atacados a tiros na região, dando início a um confronto. A troca de tiros terminou com dois mortos e um baleado. Entre os mortos está Lucas. Segundo familiares, ele fazia uma entrega de moto próximo ao ferro-velho quando foi atingido por um tiro de fuzil nas costas.



As imagens mostram que, às 16h de terça-feira, um policial entra no ferro-velho em um carro vermelho e aborda um funcionário do estabelecimento. Em seguida, ele fecha o portão e outros quatro policiais desembarcam do veículo, à paisana e armados. Um dos agentes carrega uma escada, usada posteriormente para subir o muro do ferro-velho. Veja o vídeo:



Câmera de segurança de ferro velho mostra policiais do 17° BPM (Ilha) chegando na comunidade da Vila Joaniza à paisana. A situação aconteceu momentos antes de Lucas Rodrigues, de 25 anos, ser mortos pelos agentes



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/O9OvgQ4bvv — Jornal O Dia (@jornalodia) May 28, 2026

Nesta quinta-feira, a Polícia Militar informou que instaurou um procedimento na Corregedoria-Geral da Corporação para apurar e esclarecer a dinâmica da ocorrência registrada na última terça-feira (26). As armas dos agentes envolvidos foram apreendidas e passam por perícia para confronto balístico. Segundo a corporação, "após a devida conclusão, medidas cabíveis serão adotadas".



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que os policiais envolvidos já prestaram depoimento e tiveram as armas recolhidas para exames periciais e confronto balístico. Testemunhas também estão sendo ouvidas, enquanto equipes da especializada realizam diligências para esclarecer o caso.



A reportagem questionou a Polícia Militar sobre o uso de câmeras corporais pelos agentes durante a incursão na comunidade, mas não houve resposta até a publicação desta matéria.