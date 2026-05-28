Presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Douglas Ruas - Divulgação/Alerj

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Douglas RuasDivulgação/Alerj

Publicado 28/05/2026 19:46

Rio - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Douglas Ruas, enviou pela segunda vez um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ser reconhecido como primeiro na linha sucessória e, assim, assumir o cargo de governador em exercício do estado. A petição em questão foi protocolada por meio Procuradoria-Geral da Alerj e reitera os mesmos elementos da apresentada em abril

A Alerj argumenta que a permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, como governador em exercício se justificava apenas pela ausência de um presidente da Casa. Com a eleição de Douglas Ruas, segundo o Legislativo, a linha sucessória deve ser restabelecida.

STF forma maioria por eleição indireta, mas julgamento é suspenso após pedido de vista





No dia 9 de abril, o ministro Flávio Dino pediu vistas ao processo e, consequentemente, suspendeu o julgamento no STF que vai determinar o formato da eleição para o mandato-tampão. O placar parcial está em 4 a 1 pela eleição indireta.

Durante sua manifestação, Dino solicitou mais tempo para analisar o processo. Ele também alegou que ainda não houve a publicação da decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o futuro do governo do Rio. Ainda não foi definida uma data para retomada da votação no STF.