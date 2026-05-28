Presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Douglas RuasDivulgação/Alerj
Douglas Ruas volta a pedir ao STF reconhecimento para assumir governo do Rio
Petição protocolada por meio Procuradoria-Geral da Alerj reitera os mesmos elementos da apresentada em abril
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TSE marca para terça-feira julgamento de recurso de Claudio Castro
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Na versão inicial divulgada pela Polícia Militar, o batalhão informou que agentes teriam sido atacados a tiros na região
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Débora Mello Saraiva detalha agressões, relata ameaças e acusa ex-vereador de violência física e sexual
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