Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Alerj no último dia 17 - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Alerj no último dia 17Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 23/04/2026 15:10

Rio - O recém-eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual Douglas Ruas , protocolou um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para ser reconhecido como primeiro na linha sucessória e, assim, assumir o cargo de governador em exercício do estado.





A Alerj argumenta que a permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, como governador em exercício se justificava apenas pela ausência de um presidente da Casa. Com a eleição de Douglas Ruas, segundo o Legislativo, a linha sucessória deve ser restabelecida.



"A medida tem como objetivo garantir que o Supremo tenha ciência de todos os fatos atualizados que possam contribuir para suas futuras decisões", afirmou Ruas, em nota. A solicitação foi encaminhada pela Mesa Diretora da Casa ao ministro Luiz Fux, relator da ação que discute o formato da eleição para o mandato-tampão no governo fluminense, se direta, com participação popular, ou indireta, com votação dos deputados estaduais.A Alerj argumenta que a permanência do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, como governador em exercício se justificava apenas pela ausência de um presidente da Casa. Com a eleição de Douglas Ruas, segundo o Legislativo, a linha sucessória deve ser restabelecida."A medida tem como objetivo garantir que o Supremo tenha ciência de todos os fatos atualizados que possam contribuir para suas futuras decisões", afirmou Ruas, em nota.

STF forma maioria por eleição indireta, mas julgamento é suspenso após pedido de vista



No último dia 9, o ministro Flávio Dino pediu vistas ao processo e , consequentemente, suspendeu o julgamento no STF que vai determinar o formato da eleição para o mandato-tampão. O placar parcial está em 4 a 1 pela eleição indireta.

Durante sua manifestação, Dino solicitou mais tempo para analisar o processo. Ele também alegou que ainda não houve a publicação da decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre o futuro do governo do Rio. Ainda não foi definida uma data para retomada da votação no STF.