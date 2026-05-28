Empresária foi esfaqueada pelo próprio marido durante discussão - Reprodução

Empresária foi esfaqueada pelo próprio marido durante discussãoReprodução

Publicado 28/05/2026 17:10

Uma empresária de 40 anos foi esfaqueada pelo marido dentro da casa onde morava, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada de segunda-feira (25). O caso foi registrado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. Segundo as investigações, após o crime, a mulher foi socorrida pela amante do próprio companheiro.

De acordo com a polícia, o casal começou a discutir logo depois de sair do restaurante do qual são sócios. Ao chegar em casa, o homem atacado a companheira com golpes de faca no pescoço, ouvido, mãos e barriga.

Segundo relatos da vítima, o agressor a imobilizou antes de lhe desferir os golpes. Após o ataque, ele teria ligado para a amante e informado que havia matado a companheira. A mulher, então, foi até o imóvel e levou a vítima para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, por volta das 4h.

Na unidade de saúde, a empresária revelou a policiais do 7º BPM (Alcântara) que ambas mantinham relacionamento com o mesmo homem, mas moravam em endereços diferentes.

A comerciante passou por cirurgia e permanece internada em estado estável, sem risco de morrer.

O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara). O agressor chegou a ser ouvido na delegacia, mas foi liberado.