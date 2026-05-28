Monalliza Escafura ao lado da mãe, Edclea Neves, e do pai, Piruinha - Reprodução / Instagram

Monalliza Escafura ao lado da mãe, Edclea Neves, e do pai, PiruinhaReprodução / Instagram

Publicado 28/05/2026 16:53

Rio - Filha do bicheiro José Caruzzo Escafura, o Piruinha, Monalliza Neves Escafura foi presa em casa, no bairro de Ipanema, Zona Sul, na manhã desta quinta-feira (28). Ela é apontada como líder de uma estrutura que envolve o Jogo o Bicho, após a morte do pai , em janeiro de 2025.

O mandado de prisão foi cumprido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI). Em março, o Ministério Público ofereceu nova denúncia contra ela, que já havia sido detida em 2024 , por organização criminosa.

O esquema, de acordo com o órgão, envolve exploração do jogo do bicho, de máquinas caça-níqueis e outras modalidades ilegais de jogos de azar. Segundo a denúncia, Monalliza assumiu o comando direto ao menos de parte dos pontos clandestinos do clã Escafura, passando a coordenar as atividades operacionais, financeiras e a ocultação dos valores obtidos com a exploração ilegal.

As investigações apontam, ainda, movimentação superior a R$ 500 mil, provenientes da exploração clandestina de jogos de azar, além da utilização de terceiros como laranjas para ocultação da origem dos recursos ilícitos.



O mandado foi expedido pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa. O DIA tenta contato com a defesa de Monalliza, mas até o fechamento desta reportagem, não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.

Envolvimento em outros casos

Monalliza, Piruinha e o policial militar Jeckson Pereira foram denunciados por envolvimento na morte de Natalino José do Nascimento Espínola, neto de Natal da Portela, patrono da escola de samba de Oswaldo Cruz, por causa de uma dívida que tinha com contraventores da cidade. O crime aconteceu em julho de 2021.

Segundo as investigações da época, a família de Piruinha teria sofrido prejuízos milionários com um empreendimento de Natalino, conhecido como Neto, em uma construtora. Atual "gestora" dos negócios dos Escafura, Monalliza passou a buscar, sem sucesso, o ressarcimento dos prejuízos.

A mando de pai e filha, o segurança particular deles e PM teria executado Neto, que era dono de uma loja de carros, na Estrada Intendente Magalhães, na Vila Valqueire, Zona Oeste. A vítima era alvo de 14 processos na Justiça.



Em 2022, Piruinha e Jeckson foram presos em uma operação, enquanto ela conseguiu fugir e ficou foragida. O contraventor e o segurança foram a júri popular e, em 24 de abril deste ano, absolvidos das acusações e tiveram as prisões revogadas.

Monalliza foi presa no Morro do Vigidal, na Zona Sul, em junho de 2024. No mês seguinte, no entanto, a filha do bicheiro conseguiu um habeas corpus (HC) e foi solta. Os desembargadores, por unanimidade de votos, concederam parcialmente o HC apresentado pela defesa da ré, e substituíram a prisão preventiva por medidas cautelares.

Em janeiro do ano passado, Piruinha morreu aos 95 anos, no Rio. Ele, que era o contraventor mais velho da antiga cúpula do Jogo do Bicho na cidade.