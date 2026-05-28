Crime aconteceu no Ciep 383 Maximo Gorki - Reprodução / Google Street View

Crime aconteceu no Ciep 383 Maximo GorkiReprodução / Google Street View

Publicado 28/05/2026 13:47

Rio - Criminosos invadiram e furtaram cabos de energia do Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) 383 Maximo Gork, no Conjunto Vila Belga, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Devido ao crime, as aulas foram suspensas nesta quinta-feira (28).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um cadeado e armários quebrados. A invasão aconteceu nesta quarta-feira (27) após o horário do expediente.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), a direção da escola acionou as forças policiais e fez o registro de ocorrência em uma delegacia da região. Além disso, incluiu o ocorrido no Registro de Violência Escolar (RVE), uma ferramenta interna que mapeia tais casos para evitar que voltem a acontecer.



A pasta informou ainda que as aulas desta quinta foram suspensas e que está trabalhando para resolver a situação o quanto antes. A escola foi orientada a implementar um plano especial de estudos, com objetivo de mitigar qualquer prejuízo pedagógico.