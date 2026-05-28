Fuga causou grande movimentação de policiais penais na entrada do complexo - Reprodução / Redes Sociais

Fuga causou grande movimentação de policiais penais na entrada do complexoReprodução / Redes Sociais

Publicado 28/05/2026 12:13

Rio - A fuga de um policial penal, investigado pela Corregedoria-Geral da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen), terminou em um tiroteio, na manhã desta quinta-feira (28), na frente do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram grande movimentação de policiais na Estrada do Guandu do Sena, na portaria do complexo. Testemunhas relataram disparos realizados em direção a um carro.

Segundo a Seppen, um agente fugiu ao ser abordado durante uma revista de rotina, antes de começar o plantão no Presídio Nelson Hungria, conhecido como Bangu 7. A corregedoria da secretaria investiga um suposto delito cometido pelo policial.

Ainda de acordo com a pasta, a equipe da portaria central foi acionada e, na tentativa de impedir a fuga, houve disparos de arma de fogo na direção dos pneus do veículo. Não houve registro de feridos.



O policial penal, que conseguiu fugir, já foi identificado e está sendo procurado. A corregedoria instaurou uma sindicância para apurar todos os fatos.

A Seppen ressaltou que não compactua com quaisquer desvios de conduta, cometimento de crimes ou de abuso de autoridade praticados por seus servidores. Além disso, reforçou o compromisso da gestão com a segurança pública.

O caso será apresentado na 34ª (Bangu) para as medidas cabíveis no âmbito criminal.

