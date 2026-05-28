Vinicio ficou 20 dias internado, mas não resistiu - Reprodução / Rede Social

Vinicio ficou 20 dias internado, mas não resistiuReprodução / Rede Social

Publicado 28/05/2026 12:27 | Atualizado 28/05/2026 15:21

Rio - O sepultamento do policial militar Vinicio Ferreira Alves, de 38 anos, vítima de um grave acidente na Linha Amarela , ocorreu na tarde desta quarta-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. A cerimônia reuniu amigos e familiares do agente, que morreu na terça-feira (26), após passar 20 dias internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada.

Nas redes sociais, a irmã do policial publicou uma homenagem emocionante sobre a partida: "É assim que nos despedidos de você, com a roupa do Fluminense, time que amava. Você teve um enterro lindo, com sua família, amigos de infância e de farda, vizinhos que te viram crescer... Doeu muito te ver desse jeito, mas agora meu coração fica em paz em ter visto o quando você era amado e continuará sendo, meu irmão."

Vinicio deu entrada da unidade em estado gravíssimo e teve as pernas amputadas . Ele sofreu o acidente no dia 6 de maio, quando pilotava uma moto e colidiu na traseira de uma carreta que vinha no sentido Barra da Tijuca. Na ocasião, a via expressa precisou ser interditada para o resgate, realizado com o auxílio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros.

O agente era lotado na Diretoria de Veteranos e deixa duas filhas. Além de tricolor, Vinicio era apelidado de Vinny e lembrado pelos amigos como "sorridente" e "de bem com a vida".