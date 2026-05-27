Vinicios ficou 20 dias internado, mas não resistiu - Rede Social

Vinicios ficou 20 dias internado, mas não resistiuRede Social

Publicado 27/05/2026 09:20 | Atualizado 27/05/2026 13:33

Rio - O policial militar Vinicio Ferreira Alves, de 38 anos, vítima de um grave acidente na Linha Amarela , na altura de Pilares, na Zona Norte, morreu nesta terça-feira (26), após 20 dias internado no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

agente chegou a ter as pernas amputadas e ficou em estado gravíssimo no Centro de Terapia Intensivo (CTI) da unidade. O acidente ocorreu no dia 6 de maio, quando ele pilotava uma moto e colidiu na traseira de uma carreta, no sentido Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Na ocasião, a pista precisou ser interditada para o resgate, realizado com o auxílio de um helicóptero do Corpo de Bombeiros.

Vinicio era lotado na Diretoria de Veteranos e deixa duas filhas. Nas redes sociais, amigos e familiares também lamentaram a morte. "Ele lutou e foi guerreiro até o fim, mas infelizmente nos deixou. É só vamos levar as coisas boas dele, afinal era um homem bom, vamos orar por ele e para ele fazer uma linda passagem", comentou a irmã.

"Sabe aquele cara que onde chegava trazia felicidade e risos certos? Assim era o Vinicios, sempre de bem com a vida, zoando todo mundo e com um sorriso no rosto, Você vai fazer muita falta nesse mundo", afirmou uma amiga.

"Triste demais, Vinny era pura alegria, sem palavras. Meus sentimentos a toda família", relatou outro.

Em nota, a PM também prestou solidariedade à família. "A Corporação lamenta profundamente a perda e se solidariza com familiares e amigos neste momento de dor", disse.

O velório será realizado nesta quarta-feira (27), às 15h, na Capela 3 do Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O enterro está marcado para as 17h30.