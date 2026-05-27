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Alerj: Deputados pró e contra criação de banheiros para trans falam sobre aprovação de projeto
Medida, aprovada em segunda discussão, também visa travestis e não-binários
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Proposta será enviada ao governador em exercício para reforma e reabertura do espaço, fechado há 14 anos após um incêndio
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