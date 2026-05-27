X do Nuno
Dinheiro dos aposentados era moeda de troca para satisfazer interesses
Receita Federal apreende mais de R$ 1 milhão em mercadorias irregulares no Rio
Produtos vendidos por plataformas de e-commerce apresentavam indícios de fraude fiscal e uso de notas fiscais falsas
Ministério Público do Rio defende a falência da Refit
Segundo o órgão, dívida da empresa aumentou para cerca de R$ 25,7 bilhões
Caminhão-tanque pega fogo e interdita parcialmente a Rodovia Washington Luís
Incêndio aconteceu na altura do bairro Jardim Primavera, sentido Região Serrana, na noite desta terça-feira (26)
'Tenho prova da omissão de Monique', diz delegado sobre morte de Henry Borel
Edson Henrique Damasceno afirmou que conversas e depoimentos reunidos pela investigação mostram que a mãe do menino sabia da violência sofrida pelo menino
Projeto de banheiro neutro para pessoas trans é aprovado na Alerj
Proposta segue para análise do governador em exercício, Ricardo Couto, que poderá sancionar ou vetar a medida
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