Publicado 27/05/2026 00:00

A PF aponta 'sincronismo' entre reuniões de Castro e Vorcaro e os R$ 3,69 bilhões da Rioprevidência aportados no Master. Mensagens no celular do banqueiro indicavam que cada liberação dependia de 'alinhamento político' com o então governador. Dinheiro das aposentadorias de servidores fluminenses era moeda de uma relação que, ao que tudo indica, nunca foi técnica.



A Anvisa aprovou o Ozivy, primeira semaglutida sintética nacional, após o fim da patente da Novo Nordisk. Avanço regulatório real, com potencial de democratizar o acesso. O medicamento é indicado como complemento à dieta e à prática de exercícios. A farmacologia amplia possibilidades, mas não substitui escolhas.