Celulares, tablets e smartwatches apreendidos pela Receita Federal durante operação que investigou irregularidades fiscais em vendas realizadas por plataformas de e-commerce - Divulgação Receita Federal

Celulares, tablets e smartwatches apreendidos pela Receita Federal durante operação que investigou irregularidades fiscais em vendas realizadas por plataformas de e-commerce Divulgação Receita Federal

Publicado 26/05/2026 22:27

A Receita Federal apreendeu, nesta segunda-feira (26), mais de R$ 1 milhão em mercadorias com indícios de irregularidades fiscais durante uma operação de fiscalização voltada ao comércio eletrônico no Rio de Janeiro.

Os produtos eram comercializados por meio de plataformas digitais e tinham como destino o estado do Rio. Ao todo, foram retidos 262 volumes enviados de diferentes estados do país, sendo mais da metade ligados a uma única empresa investigada.

Entre os itens apreendidos estão produtos da marca Apple, como iPhones, iPads e smartwatches.



De acordo com a Receita Federal, as investigações apontaram suspeitas de fraude fiscal envolvendo empresas de fachada, utilizadas para a emissão de notas fiscais falsas e simulação de operações comerciais inexistentes. Ainda segundo o órgão, esse tipo de prática é usado para reduzir ou evitar o pagamento de impostos.



A operação faz parte das ações de combate à sonegação fiscal no comércio eletrônico. A Receita informou que utiliza análise de dados e tecnologia para identificar inconsistências e possíveis fraudes em operações comerciais realizadas pela internet.