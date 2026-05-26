Caminhão-tanque pega fogo e assusta motoristas na Rodovia Washington LuísReprodução/Redes sociais
A concessionária responsável pela via e agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para a ocorrência.
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Caminhão-tanque pega fogo e interdita parcialmente a Rodovia Washington Luís
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