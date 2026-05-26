Caminhão-tanque pega fogo e assusta motoristas na Rodovia Washington Luís - Reprodução/Redes sociais

Caminhão-tanque pega fogo e assusta motoristas na Rodovia Washington LuísReprodução/Redes sociais

Publicado 26/05/2026 21:37 | Atualizado 26/05/2026 22:10

Rio - Um caminhão-tanque pegou fogo na Rodovia Washington Luís, na altura do km 111, no bairro Jardim Primavera, na noite desta terça-feira (26). Devido ao incêndio, a pista no sentido da Região Serrana ficou parcialmente interditada, causando um longo congestionamento e apreensão entre os motoristas, que temiam uma possível explosão do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Campos Elíseos foram acionadas às 20h09 para combater as chamas. Às 21h25, o fogo já havia sido controlado, sem registro de vítimas. No momento, duas faixas estão liberadas (pista central). No início da ocorrência, a pista no sentido Juiz de Fora chegou a ficar totalmente interditada.



A concessionária responsável pela via e agentes da Polícia Rodoviária Federal foram acionados para a ocorrência.