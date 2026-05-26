Mais de 1.500 peças automotivas sem nota fiscal e sem rastreabilidade foram apreendidas durante ação do Detran RJ em um galpão clandestino na Posse, em Nova IguaçuDivulgação Detran RJ
Galpão clandestino é interditado por vender irregularmente peças de veículos importados
Mais de 1.500 peças sem rastreabilidade foram apreendidas durante fiscalização em Nova Iguaçu
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