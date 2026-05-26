Mais de 1.500 peças automotivas sem nota fiscal e sem rastreabilidade foram apreendidas durante ação do Detran RJ em um galpão clandestino na Posse, em Nova Iguaçu - Divulgação Detran RJ

Mais de 1.500 peças automotivas sem nota fiscal e sem rastreabilidade foram apreendidas durante ação do Detran RJ em um galpão clandestino na Posse, em Nova IguaçuDivulgação Detran RJ

Publicado 26/05/2026 18:55

Um galpão clandestino que comercializava peças automotivas de veículos importados de forma irregular foi interditado, na manhã desta terça-feira (26), por agentes do Detran RJ em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O estabelecimento, na Travessa São Benedito, no bairro da Posse, realizava vendas pela internet sem a devida autorização do órgão.

Segundo o Detran, o local operava de portas fechadas para dificultar a fiscalização e não possuía credenciamento junto ao departamento. Durante a ação, os agentes encontraram peças de veículos importados sem notas fiscais e sem etiquetas de rastreabilidade com QR Code, exigidas por lei.

Ao todo, mais de 1.500 peças foram apreendidas. A fiscalização foi realizada após denúncias e monitoramento de anúncios de venda de autopeças na internet.

O proprietário do galpão tem agora 30 dias para apresentar a documentação que comprove a origem do material. Caso isso não aconteça, as peças poderão ser encaminhadas para empresas de reciclagem credenciadas.

O Detran RJ informou ainda que consumidores podem consultar, no site oficial do órgão, a lista de empresas autorizadas a comercializar peças usadas. Segundo o departamento, os itens cadastrados possuem origem comprovada, nota fiscal e código de rastreabilidade, garantindo maior segurança aos compradores.