Incêndio atinge topo de prédio no centro do Rio - Reprodução

Incêndio atinge topo de prédio no centro do RioReprodução

Publicado 26/05/2026 16:39

Um incêndio atingiu os últimos andares de um edifício-garagem desativado no Centro do Rio na tarde desta terça-feira (26). O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h08 para combater as chamas no edifício na Rua Alexandre Mackenzie, número 20. Durante o trabalho dos militares, uma das pistas

O imóvel fica ao lado de uma subestação da Light e de um estacionamento privado. As áreas no entorno, no entanto, não foram atingidas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram alguns carros destruídos pelas chamas.

Não há registro de feridos e nem sobre o que causou as chamas.



