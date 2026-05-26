Justiça confirma fim do pagamento em dinheiro em ônibus do Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Justiça confirma fim do pagamento em dinheiro em ônibus do RioReginaldo Pimenta / Arquivo O DIA

Publicado 26/05/2026 15:10 | Atualizado 27/05/2026 11:41

Rio - A 2ª Vara de Fazenda Pública reconheceu, nesta terça-feira (26), a mudança no sistema de pagamento nos ônibus do município. A decisão negou o pedido liminar da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (Sedcon) e do Procon-RJ , que tentava invalidar a substituição do dinheiro em espécie por meios digitais.

Na decisão, a juíza Georgia Vasconcellos considerou que "a mudança pretendida pela parte ré na forma de pagamento das passagens em nada resvala na qualidade do serviço de transporte prestado, de forma a torná-lo inadequado ou ineficiente. Menos ainda o torna inseguro, sendo esta justamente a maior qualidade que a alteração no sistema de cobrança pode propiciar".

Sedcon e Procon-RJ





Fim da passagem em dinheiro



Nesta segunda (25), o Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o Secretário Municipal de Transportes, Jorge Arraes, detalharam o funcionamento do sistema de pagamento dos ônibus municipais. Entre as novidades anunciadas está o pagamento por Pix, Os primeiros testes desses pagamentos começaram na linha 634 (Bananal x Saens Peña), primeira rota a abolir o uso de dinheiro em espécie no sistema. A Sedcon e o Procon-RJ ajuizaram uma ação com pedido de tutela de urgência contra a CBD Bilhete Digital S.A. e a Prefeitura do Rio, após a proibição de pagamento em dinheiro. Segundo a Secretaria e a Autarquia, "as mudanças ocorreram de forma abrupta, sem ampla campanha de conscientização e sem estrutura adequada para atender toda a população usuária do transporte público".Nesta segunda (25), o Prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o Secretário Municipal de Transportes, Jorge Arraes, detalharam o funcionamento do sistema de pagamento dos ônibus municipais. Entre as novidades anunciadas está o pagamento por Pix, válido a partir desta terça

A partir deste sábado (30), o dinheiro em espécie deixará de ser aceito dentro dos ônibus municipais. Com a mudança, o acesso aos modais será feito exclusivamente pelo Jaé ou pelo Riocard, neste último caso apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

Também nesta data, a integração do Bilhete Único Carioca será feita exclusivamente pelo cartão Jaé preto. O cartão avulso (verde) deixará de ser aceito nas integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM). O verde vai continuar existindo, porém sem integração. Como não pede CPF para cadastro, ele é indicado principalmente para turistas estrangeiros. Já os benefícios do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) continuam disponíveis exclusivamente no sistema Jaé.