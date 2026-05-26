Ciene Pires de Paulo, de 43 anos, era doméstica e morava no Rio de Janeiro há 20 anos - Arquivo pessoal

Ciene Pires de Paulo, de 43 anos, era doméstica e morava no Rio de Janeiro há 20 anosArquivo pessoal

Publicado 26/05/2026 12:33 | Atualizado 26/05/2026 12:52

Ciene era natural do Maranhão e morava no Rio há mais de 20 anos, com o marido, o porteiro Izailton Ferreira.

O crime ocorreu na noite do último sábado (23), na Estrada da Barra. Ela e Izailton teriam sido abordados por uma dupla de irmãos assaltantes que tentaram levar a motocicleta deles. O companheiro, então, tentou reagir à abordagem e um dos criminosos fez o disparo que atingiu a mulher.

Ciene chegou a ser socorrida por populares e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.