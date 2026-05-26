Ciene Pires de Paulo, de 43 anos, era doméstica e morava no Rio de Janeiro há 20 anosArquivo pessoal
Doméstica baleada em tentativa de assalto no Itanhangá é enterrada
Homem morre atropelado por caminhão no Jacarezinho
Acidente envolveu veículo que transportava caçambas de lixo
Força Municipal vai atuar no Méier e Cachambi a partir de junho
Patrulhamento será na Rua Arquias Cordeiro, que compreende a estação de trem do Méier
PF mira organização ligada a fraudes postais na Região Metropolitana
Até o momento, dois alvos foram presos no Jardim Catarina, em São Gonçalo
Mulher presa ilegalmente ao visitar o filho em penitenciária é solta
Defensoria conseguiu comprovar a ilegalidade
Polícia prende suspeito de envolvimento em confronto que matou músico em Queimados
Bruno Fernandes de Souza, de 25 anos, foi atingido por uma bala perdida na saída da igreja no momento de uma troca de tiros entre criminosos
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