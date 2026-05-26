Área será a segunda da Zona Norte a receber patrulhamento da Força Municipal, que já atua na TijucaÉrica Martin / Arquivo O Dia

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Rio – Equipes da Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal, vão atuar no trecho da estação de trem do Méier e no Cachambi, na Zona Norte, a partir de 7 de junho. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (26), durante a reunião semanal entre gestores e membros dos órgãos públicos, a Compstat, realizada na Cidade Nova, Zona Central.
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Anúncio da expansão ocorreu durante a reunião semanal entre o prefeito e gestores públicos, nesta terça (26) - Divulgação / Marco Antonio Lima
Área será a segunda da Zona Norte a receber patrulhamento da Força Municipal, que já atua na Tijuca - Érica Martin / Arquivo O Dia
O efetivo vai coordenar, principalmente, a segurança na Rua Arquias Cordeiro, que compreende toda a estação de trem.
“Essa já era uma área que vinha sendo utilizada como piloto em outras ações e esforços da Prefeitura do Rio, e agora passa a contar também com o policiamento preventivo e ostensivo da Força Municipal”, disse o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

Esta será a segunda área da Zona Norte a receber o patrulhamento, presente no perímetro entre a Rua São Francisco Xavier e a Praça Afonso Pena, na Tijuca, desde 26 de abril. Atualmente, a divisão de elite também atua no Jardim de Alah e em Botafogo, na Zona Sul; no entorno do Terminal Gentileza, da Rodoviária do Rio e da Estação Leopoldina, na Avenida Presidente Vargas e na Cinelândia, no Centro; e em Campo Grande, na Zona Oeste.

Desde o dia 15 de março, quando passou a ser implantada, a Força Municipal já realizou mais de 1.760 abordagens, conduziu 340 pessoas à delegacia, recuperou 60 celulares e 31 motocicletas roubadas, além de ter apreendido quatro pistolas falsas e facas.