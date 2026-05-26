Área será a segunda da Zona Norte a receber patrulhamento da Força Municipal, que já atua na Tijuca - Érica Martin / Arquivo O Dia

Área será a segunda da Zona Norte a receber patrulhamento da Força Municipal, que já atua na TijucaÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 26/05/2026 11:14

Rio – Equipes da Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal, vão atuar no trecho da estação de trem do Méier e no Cachambi, na Zona Norte, a partir de 7 de junho. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (26), durante a reunião semanal entre gestores e membros dos órgãos públicos, a Compstat, realizada na Cidade Nova, Zona Central.

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O efetivo vai coordenar, principalmente, a segurança na Rua Arquias Cordeiro, que compreende toda a estação de trem.