Taxista foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, no Recreio - Reprodução

Taxista foi atropelado na Avenida Lúcio Costa, no RecreioReprodução

Publicado 26/05/2026 09:36 | Atualizado 26/05/2026 10:08

Rio - O policial militar que atropelou o taxista Rafael Coelho, de 40 anos, no último domingo (24), no Recreio dos Bandeirantes, se apresentou à 16ª DP na noite desta segunda-feira (25). O agente, que não prestou socorro à vítima, alegou que deixou o local para evitar confusão com populares.

O acidente foi flagrado por câmeras de segurança da região. Nas imagens, é possível ver o momento em que o taxista atravessa a Avenida Lúcio Costa e é atingido pelo veículo.

Veja vídeo:

Vídeo mostra momento em que taxista é atropelado por PM no Recreio, Zona Sudoeste do Rio. Em depoimento, agente alegou que não prestou socorro para evitar confusão.



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/itwin8VH89 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 26, 2026

Ao DIA, o delegado Neilson Nogueira, responsável pela investigação, explicou que o militar, que não teve o nome divulgado, disse que a vítima "se lançou repentinamente na frente do veículo" e que não conseguiu evitar o atropelamento.

Segundo o PM, já havia muitas pessoas auxiliando a o taxista e algumas delas estavam ingerindo bebida alcoólica. Por estar armado, ele preferiu deixar o local. Após ser ouvido, ele foi liberado.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros informou que o acionamento aconteceu às 1h36. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo a direção da unidade, o estado de saúde de Rafael é grave.

Em nota, a Polícia Civil informou que imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas também são ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar os fatos.