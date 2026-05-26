Fuzis foram apreendidos durante operação no Chapadão - Reprodução / Redes Sociais

Fuzis foram apreendidos durante operação no ChapadãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/05/2026 08:12

Rio - Cinco suspeitos morreram baleados em um confronto com policiais militares, durante uma operação no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, na manhã desta terça-feira (26). Seis homens foram presos.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) atuaram no complexo de comunidades - localizado entre Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque - para prender membros do Comando Vermelho (CV), facção que domina a região.

A ação teve como objetivo localizar envolvidos com o tráfico e disputas territoriais, remover barricadas e recuperar veículos roubados e clonados.

Ainda de acordo com a corporação, devido a presença policial, criminosos tentaram deixar a área, mas foram interceptados. Houve confronto e cinco suspeitos ficaram feridos. Os agentes prestaram socorro e levaram os homens para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte. Eles não resistiram aos ferimentos.

Além dos feridos, policiais prenderam seis homens. Quatro fuzis, uma pistola, rádios comunicadores, drogas e um colete à prova de balas foram apreendidos.

A operação, que teve apoio de dois veículos blindados, encerrou com a remoção de barricadas, garantindo a livre circulação no interior do complexo.



Outras ações

Ainda na Zona Norte, agentes do 3º BPM (Méier) atuam no Engenho da Rainha. A PM informou que a ação tem como objetivos: localizar e apreender armas e drogas; combater criminosos que dominam a região; e remover barreiras físicas dos acessos à comunidade. Até o momento, não há saldo nessa operação.

Já na Zona Sudoeste, o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) realizaram operação na Muzema, na Tijuquinha e no Morro do Banco, em Itanhangá. A ação teve como objetivos desarticular atividades de criminosos, desobstruir vias e recuperar veículos roubados.

Durante a ação, um homem foi detido. As equipes apreenderam cinco máquinas caça-níqueis, uma moto e drogas. Após denúncias sobre o descarregamento irregular de material de aterro em área de mangue, em um condomínio, o motorista do caminhão e outro homem foram conduzidos à uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Na Gardênia Azul, o 18º BPM (Jacarepaguá) buscaram reprimir a expansão territorial de facções. A operação terminou sem saldo.