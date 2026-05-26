Publicado 26/05/2026 00:00

Câmara e governo fecham acordo: dois dias de folga semanal já em 2026 e jornada de 40 horas em 12 meses, sem corte salarial. A PEC reforma o contrato social do trabalho no Brasil, mas o prazo de transição, mais curto que o mercado defendia, deixa a equação de custo sem resposta clara de quem vai pagar a conta.



Cinco anos após a morte de Henry Borel, a defesa de Jairinho abandona o plenário em março, apresenta nulidades em maio e a juíza rejeita uma a uma. O rito existe para proteger o réu. O problema é quando o rito se torna o refúgio, e há tantos caminhos na Justiça brasileira que a justiça, ela mesma, quase sempre tarda.