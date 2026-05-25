Peça arqueológica de cultura pré-colombiana foi apreendida em um apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio, durante operação da Polícia Federal - Divulgação PF

Peça arqueológica de cultura pré-colombiana foi apreendida em um apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio, durante operação da Polícia FederalDivulgação PF

Publicado 25/05/2026 19:43

Uma peça arqueológica de cultura pré-colombiana da América Hispânica foi apreendida em um apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio, durante uma operação da Polícia Federal realizada na última sexta-feira (22). O objeto, considerado patrimônio arqueológico, havia sido colocado à venda em um leilão virtual realizado em 2020.

A apreensão aconteceu durante a Operação Pré-Colombiana, que teve como foco localizar e recuperar o item. No local, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no imóvel onde mora a viúva de um diplomata falecido, apontado como comprador da peça.

Segundo a investigação, o objeto fazia parte de um catálogo de itens arqueológicos ligados a culturas pré-colombianas da América Hispânica que foram identificados em um leilão virtual promovido por uma empresa sediada em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

O caso começou a ser investigado após uma denúncia feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que alertou sobre a presença de peças arqueológicas no catálogo do leilão.