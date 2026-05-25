Peça arqueológica de cultura pré-colombiana foi apreendida em um apartamento no Leblon, na Zona Sul do Rio, durante operação da Polícia FederalDivulgação PF
PF recupera peça arqueológica da era pré-colombiana no Leblon
Objeto havia sido comercializado em 2020 em um leilão virtual. Comprador da peça era um diplomata, já falecido
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