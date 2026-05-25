Vacina contra gripe é reforçada com mais de 400 postos. Foco da campanha: crianças, idosos e gestantes Érica Martin
O imunizante contra a influenza está disponível para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. O foco da mobilização, no entanto, é o público-alvo prioritário, como crianças nessa faixa etária até menores de 6 anos, idosos e gestantes, considerado mais vulnerável a complicações da doença, especialmente com a chegada do outono e do inverno.
De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, mais de 1 milhão de doses já foram aplicadas na capital em 2026. Apesar disso, a cobertura vacinal entre esses grupos ainda está abaixo do esperado, com apenas uma em cada três pessoas protegidas até o momento.
Além dos postos extras montados em locais de grande circulação para facilitar o acesso da população, a campanha mobiliza toda a estrutura de atendimento básico da rede pública municipal.
Ao todo, o serviço está distribuído por 243 salas de vacinação fixas, que incluem as clínicas da família e os centros municipais de saúde, além do próprio Super Centro em Botafogo. Para quem prefere o atendimento nos centros comerciais, os pontos ficam no ParkShopping Campo Grande e no Shopping Nova América, seguindo o cronograma de abertura de cada estabelecimento.
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