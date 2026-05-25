RB Bragantino derrotou por 3 a 0 o Vasco, em São Januário, na noite de domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro - Foto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

RB Bragantino derrotou por 3 a 0 o Vasco, em São Januário, na noite de domingo (24), pelo Campeonato BrasileiroFoto de Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Publicado 25/05/2026 15:45 | Atualizado 25/05/2026 16:03

Rio - A reportagem publicada no site e nas redes sociais do jornal O DIA, nesta segunda-feira (25), intitulada "Vídeo: vascaínos depredam portão de São Januário em tentativa de invasão após derrota" não reflete a veracidade dos fatos.

O vídeo em questão é referente a um jogo de 2023, contra o Goiás, em São Januário. De maneira equivocada, publicamos a imagem fazendo correlação aos acontecimentos ocorridos após a partida realizada na noite deste domingo (24), pelo Campeonato Brasileiro, que terminou com a vitória do RB Bragantino por 3 a 0.

Porém, após o jogo, um princípio de confusão foi registrado em um dos acessos do estádio. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que, na noite de domingo (24), agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) foram acionados para conter uma manifestação de torcedores no entorno de São Januário.



"De acordo com o comando da unidade, os agentes identificaram uma reunião de lideranças de torcidas organizadas com um grande número de torcedores em um dos portões de acesso ao estádio. Diante da situação, o comando do policiamento foi até o local para dialogar com os líderes do grupo, com o objetivo de garantir a saída segura da equipe visitante, bem como dos jogadores e membros da comissão técnica do clube mandante, que permaneciam no interior do estádio", informou a corporação.



"Após a conversa, o policiamento começou a ser desmobilizado. Em seguida, um grande número de torcedores se dirigiu ao portão 9, com o objetivo de acessar o interior do estádio. Diante disso, foi necessário o emprego de armamento não letal para dispersar os envolvidos na manifestação e liberar o entorno do estádio para a saída das delegações. Não houve registro de prisões, e o policiamento foi reforçado na região", completa o comunicado.

Por usar o vídeo de maneira indevida, pedimos desculpas ao Club de Regatas Vasco da Gama, aos seus torcedores e aos leitores de O DIA pelo erro.