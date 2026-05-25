Bebê estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Bebê estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em RealengoPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 25/05/2026 10:51

A criança foi atingida nas costas, no último dia 20, no momento em que traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro trocavam tiros. Os rivais entraram em conflito pelo controle da região.

Na mesma ocorrência, a avó da criança, que o carregava no colo, também ficou ferida, assim como outra mulher. Já Gabriel Silva do Nascimento, de 27 anos, foi baleado e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a possível ligação dele com a disputa entre os criminosos.