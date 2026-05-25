Bebê estava internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em RealengoPedro Teixeira / Arquivo O Dia

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Romulo Cunha
Rio - O bebê de 1 ano, baleado em um confronto entre criminosos em Costa Barros, Zona Norte, recebeu alta neste domingo (24), quatro dias depois de ser internado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste.
A criança foi atingida nas costas, no último dia 20, no momento em que traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro trocavam tiros. Os rivais entraram em conflito pelo controle da região.
No mesmo dia, N.B.S. passou por uma cirurgia para a retirada do projétil. Durante a internação, o menino apresentou melhora e foi transferido do Centro de Terapia Intensiva (CTI) pediátrico para a enfermaria.
Na mesma ocorrência, a avó da criança, que o carregava no colo, também ficou ferida, assim como outra mulher. Já Gabriel Silva do Nascimento, de 27 anos, foi baleado e morreu. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a possível ligação dele com a disputa entre os criminosos.