As aves estavam armazenadas em gaiolas com medidas inadequadas - Divulgação/Seop

As aves estavam armazenadas em gaiolas com medidas inadequadasDivulgação/Seop

Publicado 25/05/2026 09:55

Rio – Três homens foram conduzidos à 19ª DP (Tijuca), neste domingo (25), após serem pegos vendendo clandestinamente pássaros silvestres em uma feira na Tijuca, na Zona Norte. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) resgataram com eles 20 aves guardadas em gaiolas de tamanho inadequado e com sinais de maus-tratos.

De acordo com a Seop - que atuou em parceria com a Subprefeitura da Tijuca e o Comando de Polícia Ambiental da PM (CPAm/PMERJ) -, denúncias recebidas no 1746, serviço telefônico da prefeitura, levaram as equipes à feira, realizada na Avenida Heitor Beltrão. No local, pássaros de diferentes espécies, como canários da terra e canários belgas, estavam armazenados em recipientes transportados em sacolas de mercado e caixas de leite, o que os sufocava.

Os homens, que pretendiam comercializar as aves por até R$ 180, não resistiram à abordagem. Na delegacia, dois deles foram liberados após prestarem depoimento. O outro acabou detido em flagrante por receptação já que portava um celular registrado como produto de furto.

A Seop informou ainda que destruiu e descartou as gaiolas. Já os animais foram soltos na natureza após passarem por avaliação veterinária.