Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia
Graduada em Gestão Pública e Nutrição, Alessandra possui especialização em coordenação pedagógica pelo Exército. Com 17 anos de experiência no sistema penitenciário, construiu trajetória marcada pela atuação em áreas de gestão estratégicas. Até o momento, exercia a função de assessora-chefe da Subsecretaria Geral da Secretaria, coordenando demandas institucionais e prestando suporte técnico.
Ao longo da carreira, ocupou cargos como diretora da Escola de Inteligência Penitenciária, assessora técnica da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário e sindicante da Corregedoria Geral. Também atuou na coordenação de segurança e inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e teve experiência operacional em unidade prisional feminina em Campos, no Norte Fluminense.
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