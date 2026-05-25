Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Governador em exercício do Rio, Ricardo Couto Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 25/05/2026 09:15

O governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, nomeou, no Diário Oficial desta segunda-feira (25, a nova secretária de Estado de Polícia Penal. A pasta será comandada pela inspetora Alessandra Rosa Odawara.



Graduada em Gestão Pública e Nutrição, Alessandra possui especialização em coordenação pedagógica pelo Exército. Com 17 anos de experiência no sistema penitenciário, construiu trajetória marcada pela atuação em áreas de gestão estratégicas. Até o momento, exercia a função de assessora-chefe da Subsecretaria Geral da Secretaria, coordenando demandas institucionais e prestando suporte técnico.



Ao longo da carreira, ocupou cargos como diretora da Escola de Inteligência Penitenciária, assessora técnica da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário e sindicante da Corregedoria Geral. Também atuou na coordenação de segurança e inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e teve experiência operacional em unidade prisional feminina em Campos, no Norte Fluminense.

"Assumo essa missão com responsabilidade e espírito de serviço público. Seguiremos trabalhando pelo fortalecimento do sistema penitenciário, com foco na segurança, na inteligência estratégica e na capacitação e qualificação dos servidores que atuam diariamente em defesa da sociedade", afirmou Alessandra.

A nova titular assume o lugar de Maria Rosa Lo Duca Nebel. Desde que assumiu o cargo, há pouco mais de dois meses, Ricardo Couto já fez mais de três mil exonerações.