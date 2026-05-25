Agentes conduziram a mulher para a 34ª DP (Bangu) - Reprodução

Agentes conduziram a mulher para a 34ª DP (Bangu)Reprodução

Publicado 25/05/2026 06:20 | Atualizado 25/05/2026 11:57

Rio - Paula Santanna de Oliveira, de 50 anos, que estava foragida da Justiça por associação para o tráfico de drogas, foi presa enquanto tentava visitar o filho em uma penitenciária do Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste. A Defensoria Pública do Estado do Rio afirma que a prisão é ilegal.

A prisão ocorreu neste sábado (23) em uma ação conjunta entre a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) e a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen).

Segundo a Seppen, Paula foi abordada ao tentar entrar no Presídio Alfredo Tranjan, conhecido como Bangu 2, para visitar o filho, que está custodiado na unidade.

A mulher é acusada pelo crime de associação para o tráfico de drogas e estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

Agentes conduziram a mãe para a 34ª DP (Bangu).



Prisão ilegal

Paula trabalha no Núcleo do Sistema Penitenciário (Nuspen) da Defensoria. De acordo com o órgão, não há contra ela nenhum mandado mandado judicial válido. Por isso, a prisão seria ilegal.

A DPRJ informou que a mulher teve a pena extinta em 20 de outubro de 2020 após ter respeitado todas as condições impostas no livramento condicional. Ainda de segundo o órgão, por decisão judicial, todos os mandados de prisão em nome de Paula deveriam ser recolhidos.



No entanto, um mandado, relativo ao processo iniciado em 2011, não foi retirado e causou a prisão deste sábado.

A DRPJ destacou que conseguiu o relaxamento da prisão durante audiência de custódia neste domingo (24), mas o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) estava fora do ar, o que impediu a expedição da revogação do mandado.