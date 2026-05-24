Policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam um taxista em flagrante na noite de sábado (23) - Divulgação/PMERJ

Policiais do 19º BPM (Copacabana) prenderam um taxista em flagrante na noite de sábado (23)Divulgação/PMERJ

Publicado 24/05/2026 16:21

Rio - Um taxista foi preso em flagrante após tentar cobrar R$ 3,4 mil de dois turistas alemães por uma corrida em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O valor real da viagem, no entanto, era de cerca de R$ 40.

Policiais do 19º BPM (Copacabana) foram acionados para atender a ocorrência e constataram a prática abusiva, que foi realizada por meio de uma máquina de cartão.



Durante a abordagem, foi encontrado com o taxista cartões de crédito, dois celulares e três maquininhas de cartão. O motorista acabou sendo encaminhado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat), onde prestou depoimento e permaneceu detido.