Familiares de Ciene Pires de Paulo no Instituto Médico Legal (IML) do Centro - Érica Martin/ Agência O Dia

Familiares de Ciene Pires de Paulo no Instituto Médico Legal (IML) do CentroÉrica Martin/ Agência O Dia

Publicado 24/05/2026 15:48

Rio - Uma pessoa doce, sorridente e sempre pronta para ajudar a família. É assim que parentes e amigos descreveram a empregada doméstica Ciene Pires de Paulo, de 43 anos, baleada e morta durante uma tentativa de assalto na Estrada da Barra da Tijuca , no Itanhangá, Zona Sudoeste do Rio, na noite deste sábado (23).

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O marido dela, o porteiro Izailton Ferreira, que estava com a vítima no momento do crime, esteve no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, para liberar o corpo. Bastante abalado, ele teve que ser amparado pelo irmão e outros familiares. Ao DIA, parentes que preferiram não se identificar por precaução contaram que Ciene era natural do Maranhão e morava no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos, desde que se casou com Izailton.



Segundo relatos, durante a abordagem criminosa, um casal de assaltantes, que seria formado por irmãos, tentou roubar a moto do casal. Izailton entrou em luta corporal com os criminosos para impedir o assalto, mas um dos bandidos efetuou o disparo que atingiu Ciene.



A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



Os assaltantes foram presos em flagrante e permanecem detidos. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

O sepultamento de Ciene está previsto para acontecer nesta segunda-feira (25), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O horário, no entanto, ainda não foi definido.