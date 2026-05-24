Renan é apontado como gerente do tráfico da comunidade César Maia - Divulgação

Renan é apontado como gerente do tráfico da comunidade César MaiaDivulgação

Publicado 24/05/2026 12:31

Rio - A Polícia Civil prendeu, neste sábado (23), Renan Montes Nunes, "RN22" ou "Renanzinho", apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade César Maia, na Zona Sudoeste. Ele foi detido na Barra da Tijuca, na mesma região.

De acordo com investigações da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da 10ª DP (Botafogo), o criminoso está envolvido na morte do traficante rival Davi Castro de Oliveira, ocorrida em 2025. Na ocasião, a vítima foi colocada no porta-malas de um veículo e levada para o interior da comunidade.

Contra Renan, constava um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Além disso, ele também possui anotações criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo.