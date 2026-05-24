População da Zona Oeste do Rio ganha mais 100 novos ônibus modernos neste domingo (24)Érica Martin/Agência O Dia
Cor Roxa:
Linha SP759 — Cesarão × Terminal Deodoro
Linha 753 — Santa Cruz × Metrô Coelho Neto
Cor Marrom:
Linha 383 — Realengo × Praça da República
Linha SV391 — Padre Miguel × Praça da República
Linha 764 — Catiri × Terminal Deodoro
Linha 746 — Jabour × Cascadura
Linha 790 — Campo Grande × Cascadura
Em abril deste ano, 112 novos ônibus também passaram a integrar a frota municipal, atendendo principalmente as regiões da Barra da Tijuca, Ilha do Governador, Bangu, Jacarepaguá, Paciência e Realengo.
Já em dezembro de 2025, outros 100 veículos foram incorporados à operação em 20 bairros da Zona Oeste. Nove linhas que atendem áreas como Sepetiba, Santa Cruz, Paciência, Cosmos, Inhoaíba e Campo Grande passaram a operar com frota 100% zero quilômetro, dentro do novo padrão visual do sistema.
Firmado em maio de 2022, o primeiro acordo judicial permitiu uma reestruturação significativa do sistema de ônibus da cidade. Entre as principais medidas implementadas estão o subsídio por quilômetro rodado, o uso de tecnologia para monitoramento e a aplicação de penalidades em casos de descumprimento contratual.
Um novo acordo judicial firmado em 30 de abril de 2025, novamente, entre a Prefeitura, o Ministério Público Estadual e os quatro consórcios responsáveis pela operação das linhas de ônibus no Rio. Com isso, foi possível antecipar a nova licitação do sistema municipal de transporte, antes prevista para 2028.
Sistema Rio avança com ampliação da frota na cidade
O novo modelo amplia o controle e a fiscalização do poder público, com remuneração por quilômetro rodado, avaliação por desempenho (IDT) e contratos de até 10 anos. A frota será 100% nova, acessível e equipada com tecnologias que garantem mais conforto e segurança aos passageiros, além de maior capacidade de monitoramento e gestão por parte da Prefeitura.
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