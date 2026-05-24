Álef Ravyk de Andrade Silva, de 29 anos, é suspeito de matar a perita da Polícia Civil Denise Macedo Jana - Divulgação

Álef Ravyk de Andrade Silva, de 29 anos, é suspeito de matar a perita da Polícia Civil Denise Macedo JanaDivulgação

Publicado 24/05/2026 11:48

Rio - Álef Ravyk de Andrade Silva, apontado como o autor da morte da perita legista da Polícia Civil Denise Macedo Jana, ocorrida em 2023, foi encontrado morto, na madrugada deste domingo (24), no Jardim América, na Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, ele teria morrido após um confronto com agentes do 16º BPM (Olaria), em Vigário Geral.

De acordo com a corporação, o homem chegou a fugir mesmo baleado e abandonou um fuzil durante a tentativa de escapar. As circunstâncias da ocorrência não foram detalhadas.

Denise Macedo Jana foi assassinada em 2023, durante uma tentativa de assalto na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na ocasião, ela estava em um carro com o filho quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta, próximo à comunidade do Lixão.



Segundo as investigações, a perita reagiu à abordagem e acabou atingida por diversos disparos. Ela chegou a ser socorrida pelo filho e levada ao Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, mas já deu entrada na unidade sem vida. A direção do hospital informou, na época, que Denise apresentava 12 perfurações pelo corpo.



Após o crime, os dois fugiram levando a pistola da policial, uma arma calibre 40. O caso gerou grande repercussão e mobilizou forças de segurança para identificar os envolvidos.



A perita trabalhava havia cerca de dez anos na Polícia Civil e era lotada no Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio. As investigações ficaram a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).



Durante as apurações, o Disque Denúncia chegou a oferecer recompensa de até R$ 7 mil por informações que levassem à identificação e prisão dos suspeitos. Em maio de 2023, um dos investigados, Álef Ravyk de Andrade Silva, foi apontado como suspeito de participação no latrocínio.



Já em abril do ano passado, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam Douglas Rafael Santos, conhecido como "Canelão", também acusado de envolvimento no crime. De acordo com a polícia, ele era um dos ocupantes da moto usada na abordagem contra Denise.

A Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga a morte de Álef.