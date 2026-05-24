Álef Ravyk de Andrade Silva, de 29 anos, é suspeito de matar a perita da Polícia Civil Denise Macedo JanaDivulgação
Homem que matou perita da Polícia Civil é encontrado morto na Zona Norte
Denise Macedo Jana foi assassinada em 2023, durante uma tentativa de assalto na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense
No Dia Nacional da Adoção, histórias são reescritas por meio do programa Um Lar Para Mim
Com incentivo a adoção tardia, a iniciativa do Governo do Estado já contribuiu para que mais de 800 crianças e adolescentes pudessem recomeçar suas vidas
Sedcon e Procon-RJ acionam Justiça contra fim do pagamento em dinheiro nos ônibus do Rio
Secretaria e a Autarquia alegam que já identificaram aumento significativo na procura pelos postos de atendimento do Jaé, com registros de filas
Academia de alto padrão em Copacabana é interditada por série de irregularidades
Outras duas academias tiveram pavimentos fechados após fiscalização identificar ausência de profissionais habilitados
Obras do Morar Carioca começam nas comunidades da Praça Seca com investimento de R$ 70 milhões
Prefeitura do Rio deu o pontapé inicial neste domingo (24) para o projeto de urbanização no Bateau Mouche e Chacrinha do Mato Alto
Mais de cem novos ônibus começam a operar em oito linhas na Zona Oeste
Com os novos veículos, a prefeitura promete reduzir os intervalos e ampliar o reforço no atendimento em regiões populosas
Taxista é preso em Copacabana por cobrar R$ 3,4 mil de turistas alemães
Segundo a Polícia Militar, o valor real da viagem era de cerca de R$ 40
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