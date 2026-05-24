Ciclistas ultrapassaram bloqueio da Ciclovia Tim Maia em meio a ressaca - Divulgação

Ciclistas ultrapassaram bloqueio da Ciclovia Tim Maia em meio a ressacaDivulgação

Publicado 24/05/2026 11:49

Rio- Câmeras de segurança do Centro de Operações (COR-Rio) flagraram ciclistas ultrapassando de forma irregular os bloqueios de segurança da Ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, neste sábado (23). A via estava interditada desde a noite de quinta (21) devido ao aviso de ressaca, com ondas acima de 2,5 metros.



Nas imagens, grupos aparecem pulando a cancela e forçando a abertura da estrutura de interdição. Um dos cadeados de contenção também foi encontrado violado e arrebentado.

Veja vídeo:





A reabertura da ciclovia aconteceu apenas na noite deste sábado (23), após a redução da altura das ondas e o término do período de ressaca.



Nas redes sociais, equipes da prefeitura fizeram um aviso: "Os bloqueios são realizados como medida de segurança e devem ser respeitados. Não ultrapassem as cancelas durante o período de interdição".