Ciclistas ultrapassaram bloqueio da Ciclovia Tim Maia em meio a ressacaDivulgação
Nas imagens, grupos aparecem pulando a cancela e forçando a abertura da estrutura de interdição. Um dos cadeados de contenção também foi encontrado violado e arrebentado.
A reabertura da ciclovia aconteceu apenas na noite deste sábado (23), após a redução da altura das ondas e o término do período de ressaca.
Nas redes sociais, equipes da prefeitura fizeram um aviso: "Os bloqueios são realizados como medida de segurança e devem ser respeitados. Não ultrapassem as cancelas durante o período de interdição".
Em abril de 2016, uma ressaca do mar de São Conrado derrubou parte da estrutura da ciclovia três meses depois de sua inauguração, matando dois homens de 53 e 45 anos. Outras três pessoas ficaram feridas na ocasião.
Em fevereiro de 2018, houve o segundo desabamento, em um outro trecho, após um forte temporal. Em 2019, um ônibus foi atingindo por um deslizamento de terra na Avenida Niemeyer, em São Conrado.
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