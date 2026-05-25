Agentes do 14º BPM (Bangu) são responsáveis pela operação - Reprodução / Redes Sociais

Agentes do 14º BPM (Bangu) são responsáveis pela operaçãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 25/05/2026 08:57

Rio - A Polícia Militar realizou, na manhã desta segunda-feira (25), uma operação para combater roubos e desmanche de veículos na Vila Kennedy, na Zona Oeste. A região é controlada pelo Comando Vermelho. Agentes prenderam um casal e apreenderam um fuzil.

Plataformas responsáveis por monitoramento de tiroteios registraram disparos na região, principalmente nas proximidades da Praça do Barrão, nesta madrugada.

Segundo a PM, a ação teve como objetivo desarticular a atuação de integrantes do CV que atuam em roubos e desmanches de veículos. Equipes do 14º BPM (Bangu) realizaram buscas na área.

Durante a ação, os agentes apreenderam um fuzil, grande quantidade de drogas, além de uma motocicleta. As equipes também prenderam um casal no interior da localidade.

O Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) apoia a operação com reforço no patrulhamento na Avenida Brasil, principal via expressa de acesso à Vila Kennedy. De acordo com a PM, as equipes buscavam minimizar os impactos no trânsito e garantir maior segurança à população que circula pela região.

O Grupamento Especializado em Resgates permanece de prontidão durante toda a operação. A corporação disse que os agentes estão preparados para atuar, imediatamente, em casos de policiais ou moradores feridos, garantindo resposta rápida, atendimento qualificado e maior segurança para todos os envolvidos.

Impactos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, até o momento, uma clínica da família e um Centro Municipal de Saúde (CMS), que atendem a região da Vila Kennedy, suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) destacou que 16 escolas foram impactadas com a operação.